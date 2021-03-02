Дефекты на построенном ПСО «Казань» стадионе в Самаре привели к переезду «Крыльев Советов»

Самарский клуб переедет как минимум на два матча

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» на ближайшие несколько недель переедет на резервный стадион «Металлург». Причина — ремонтные работы, которые проходят на стадионе «Самара Арена», построенном к чемпионату мира по футболу — 2018 татарстанской компанией ПСО «Казань». Сейчас компания устраняет выявленные на стадионе дефекты, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Как рассказал директор ГАУ СО «Самара Арена» Виталий Иванов, ПСО «Казань» признало гарантийный случай, подписало необходимые акты и документы и обязалось за свой счет устранять выявленный дефект. Однако некоторые детали для ремонтных работ потребуют времени на доставку, поэтому ремонт продолжится примерно до 15—20 марта.



«Крылья Советов» должны сыграть на домашней арене два матча: 6 марта с «Чертаново» и 14 марта с «Иртышом». Фото: vk.com/fckssamara

За это время «Крылья Советов» должны сыграть на домашней арене два матча: 6 марта с «Чертаново» и 14 марта с «Иртышом». Эти матчи также пройдут на «Металлурге». Футбольный клуб уже провел первую тренировку на резервном стадионе.

Не трещинами едиными

Отметим, что здесь речь идет о вполне конкретных дефектах, которые в феврале выявили сотрудники стадиона во время дежурного обхода, — трещинах в горизонтальных металлоконструкциях.

«Обнаружены они не на консолях, а на одной из горизонтальных труб. Она была сварена, как сейчас мы понимаем, нерадивым сварщиком, и в результате произошел разрыв шва», — описывает природу дефекта Иванов.

Представители ПСО «Казань» тогда заверили, что опасности дефект не представляет, а в чем причина появления трещины — сейчас разбираются эксперты.

«С нашей стороны все работы были сданы, все конструкции были проверены контролирующими органами, в том числе при помощи УЗК (ультразвуковой метод контроля)», — сообщала ТАСС пресс-секретарь организации Светлана Брайловская.

Она уточнила, что в день появления трещины был большой перепад температуры — в 30 градусов. «Реальное время» направило в ПСО «Казань» запрос о ходе работ.



Однако в целом же претензии руководства стадиона к ПСО «Казань» не ограничиваются этими трещинами. Тот же Виталий Иванов на недавнем совещании с губернатором области Дмитрием Азаровым указывал, что процесс передачи стадиона из федеральной в областную собственность на сегодняшний день проведен лишь частично, в конце 2019 года регион принял на баланс конструктив арены, без инженерных сетей, систем и движимого имущества. При этом регион настоял на том, чтобы в акте приема-передачи были зафиксированы 1892 замечания, выявленные областной комиссией. На спортивном объекте выявили протекание крыши, нарушение целостности ходового моста кровли. На втором ярусе трибун обнаружено разрушение бетона, а в периметре стадиона отмечено оползание земляного пласта сектора В.

ПСО «Казань» признало гарантийный случай, подписало необходимые акты и документы и обязалось за свой счет устранять выявленный дефект. Фото: tvsamara.ru

Сейчас эти замечания стали предметом судебного разбирательства, первое заседание по которому прошло накануне в Арбитражном суде Москвы. Суд назначил экспертизу, которая должна ответить: из-за чего возникли выявленные дефекты, а также носят ли они явный или скрытый характер.



Александр Артемьев