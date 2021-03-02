В автобусах Казани возникли трудности при оплате проезда банковскими картами

Сегодня в общественном транспорте Казани пассажиры столкнулись с тем, что не могли оплатить проезд банковской картой. Об этом сообщили в Ассоциации АТП Татарстана.

По данным ассоциации, около 13.30 произошел технический сбой со стороны банка. В его причинах пока разбираются. Пассажирам предлагается оплачивать проезд наличными либо транспортной картой.

Фото: kzn.ru

Примечательно, что вчера в Казани повысили стоимость проезда в общественном транспорте за наличные. Теперь вместо 30 рублей проезд за наличные деньги стоит 35 рублей. По планам перевозчиков это должно было сократить плату проезда наличными и сделать данные о перевозке пассажиров более прозрачными.

Ольга Плешкова