Итоги дня: последствия метели в Татарстане, разрешение вакцинировать пожилых и запрет на импортные маски
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за субботу, 26 декабря.
- Фарид Мухаметшин на пресс-конференции в Госсовете рассказал о грядущем упразднении Конституционного суда Республики Татарстан, затратах, связанных с проведением в республике наступающего Года родных языков и народного единства, роли татарстанских представителей в Госдуме и планах республиканских парламентариев узаконить право взимать плату на восстановление местных дорог с водителей большегрузов. Также он рассказал, что несмотря на изменения в Конституции России, в Татарстане сохранят должность президента республики.
- Несколько крупных аварий произошло сегодня из-за метели в Татарстане. Пользователи соцсетей выставляют фото и видео с мест ДТП на трассе М-7 и жалуются на пробки. в Казани ситуация не сильно лучше. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в столице Татарстана насчитывается 15 дорожно-транспортных происшествий. Пробки в городе в субботу днем достигли 9 баллов. По данным мэрии Казани, снег и наледь сегодня убирают 260 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих. Из-за метели на трассах ограничили движение автобусов и большегрузов.
- В Татарстане согласовали границы между Чувашией и Оренбургской областью. Близки к завершению работы по согласованию проектов границы с Марий Эл и с Самарской областью. Также провели второй этап обмена вариантами границы с Удмуртией. На совместных заседаниях представителей Татарстана, Ульяновской области и Башкирии были подготовлены и обсуждены проекты границ.
- Сегодня в подконтрольном владельцу медиахолдинга Life Араму Габрелянову телеграм-канале Mash Iptash опубликована история о конфликте с рукоприкладством, который якобы произошел на этой неделе в Казанском аэропорту. По данным телеграм-канала, охранник аэропорта ударил в живот пассажирку — гражданку Германии. Официально эта информация еще не подтверждалась, так что с равной вероятностью речь может идти и об информационном вбросе, и о попытках «замять инцидент» и не дать информации ход.
- ФСБ совместно с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале. Они задержали четверых членов международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Они планировали подорвать взрывное устройство у одного из зданий правоохранительных органов и напасть на сотрудников МВД по Дагестану.
- В России одобрили вакцину от коронавируса «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») для применения у людей старше 60 лет. Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
- Власти Японии приняли решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран и регионов мира. Исключение будет сделано для японцев и иностранцев с долгосрочными визами. Меры будут действовать с 28 декабря до конца января следующего года. Такие ограничения вводятся в связи с обнаружением нового штамма коронавируса в ряде стран.
- Посольство России в Вашингтоне заявило, что США несут полную ответственность за «визовый тупик» между странами. Так дипломаты отреагировали на статью Washington Post, из которой следует, что США якобы не могут сделать визы специалистам, которые должны прибыть для ремонта, а высокопоставленные дипломаты вынуждены заниматься уборкой снега.
- Прокуратура Черемшанского района РТ нашла нарушения в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Наружные пожарные лестницы здания покрыты снегом и наледью, а ограждающие конструкции складов на втором этаже здания не соответствуют пределу огнестойкости. Кроме того, к работе с престарелыми и инвалидами допущены сотрудники, не прошедшие медосмотр.
- Правительство запретило до 31 декабря 2021 года госзакупки импортных медицинских масок. Ограничения не распространяются на продукцию из стран ЕАЭС. Минпромторг предлагал запретить госзакупки медицинских масок за рубежом до 2022 года, так как производство масок на территории РФ во время пандемии увеличилось в десять раз и «полностью покрывает внутреннюю потребность».
- Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил займы на 335 млн рублей для реализации двух проектов в Татарстане. «Бетонному заводу» одобрен заем на 255 млн рублей на модернизацию предприятия. В результате производительность вырастет почти в 4 раза — до 200 кубометров товарного бетона в час, а железобетонных изделий в 3 раза — до 24 кубометров в час. «РТИ-Компонент» из Татарстана получил одобрение займа в рамках федерально-региональной программы «Комплектующие изделия».
- В Татарстане ликвидируют Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере. Комиссия должна выполнить мероприятии по ликвидации Фонда в течение шести месяце с даты вступления решения. Ее возглавил исполнительный директор организации Айнур Айдельдинов.
- Федерация автошкол Татарстана представила антирейтинг автошкол республики, выпускники которых стали участниками смертельных аварий. Список, в котором оказалось 91 учреждение, опубликован на сайте организации. В рейтинг вошли автошколы, выпускники которых за 9 месяцев текущего года, имея стаж менее двух лет, совершили ДТП, в которых погибли и пострадали люди.
- Минфин спрогнозировал бум продаж ювелирных изделий в России. Введение маркировки ювелирных изделий в России приведет к взрывному росту легальных продаж украшений из драгоценных металлов и камней, считает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
- В Казани отменили велопарад Дедов Морозов. Организаторы надеются, что им удастся провести другое согласованное мероприятие.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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