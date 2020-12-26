ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Махачкале

ФСБ совместно с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале. Они задержали четверых членов международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Они планировали подорвать взрывное устройство у одного из зданий правоохранительных органов и напасть на сотрудников МВД по Дагестану.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Силовики задержали членов организации вчера, 25 декабря. В тайнике в их конспиративном доме были обнаружены огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы, а в их телефонах — переписку с зарубежными координаторами.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за участие в деятельности террористической организации. Также решается вопрос о привлечении задержанных к ответственности по статье за организацию теракта группой, пишет «РИА Новости».

Вчера теракт предотвратили в Тамбове. Его готовил 17-летний студент местного колледжа.

Татьяна Леухина