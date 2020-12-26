В Казани отменили велопарад Дедов Морозов
Велопарад Дедов Морозов в Казани отменили. Информацию подтвердила «Реальному времени» одна из организаторов мероприятия Екатерина Бажутина.
«ГИБДД посчитала, что проведение велопарада Дедов Морозов в эти выходные создаст условия для нарушений ПДД и Кодекса об административных правонарушениях, так что мы вынуждены его отменить», — сообщила Бажутина.
Организаторы мероприятия надеются, что им удастся провести другое согласованное мероприятие.
Парад Дедов Морозов должен был пройти 27 декабря. Мероприятие проводилось ежегодно на протяжении нескольких лет. Цель парада Морозов на велосипедах — развенчание мифа о сезонности велосипеда.
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