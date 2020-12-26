В Казани отменили велопарад Дедов Морозов

Велопарад Дедов Морозов в Казани отменили. Информацию подтвердила «Реальному времени» одна из организаторов мероприятия Екатерина Бажутина.



«ГИБДД посчитала, что проведение велопарада Дедов Морозов в эти выходные создаст условия для нарушений ПДД и Кодекса об административных правонарушениях, так что мы вынуждены его отменить», — сообщила Бажутина.

Организаторы мероприятия надеются, что им удастся провести другое согласованное мероприятие.

Фото: vk.com/velodedkzn

Парад Дедов Морозов должен был пройти 27 декабря. Мероприятие проводилось ежегодно на протяжении нескольких лет. Цель парада Морозов на велосипедах — развенчание мифа о сезонности велосипеда.

Ольга Плешкова