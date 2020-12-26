На трассах в Татарстане ограничивают движение автобусов и большегрузов из-за метели
В Татарстане из-за неблагоприятных метеорологических и дорожных условий вводится ограничение движения междугородних автобусов и грузового транспорта на федеральных дорогах: М-7 «Волга», Казань — Ульяновск, Казань — Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Ограничение на передвижение автобусов начинает действовать с 17.00 26 декабря. С 19.00 движение по трассам ограничивается для большегрузов.
Госавтоинспекция призывает водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. При возникновении нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефону 8(843)5333888.
Из-за погоды на дорогах в Татарстане уже произошло несколько аварий, а Казань в субботу днем стоит в 9-балльных пробках. Подробности — в материале «Реального времени».
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