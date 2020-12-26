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На трассах в Татарстане ограничивают движение автобусов и большегрузов из-за метели

16:59, 26.12.2020
На трассах в Татарстане ограничивают движение автобусов и большегрузов из-за метели
Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В Татарстане из-за неблагоприятных метеорологических и дорожных условий вводится ограничение движения междугородних автобусов и грузового транспорта на федеральных дорогах: М-7 «Волга», Казань — Ульяновск, Казань — Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ограничение на передвижение автобусов начинает действовать с 17.00 26 декабря. С 19.00 движение по трассам ограничивается для большегрузов.

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Госавтоинспекция призывает водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов. При возникновении нештатных ситуаций на дороге обращаться за помощью по телефону 8(843)5333888.

Из-за погоды на дорогах в Татарстане уже произошло несколько аварий, а Казань в субботу днем стоит в 9-балльных пробках. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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