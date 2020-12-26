Прокуратура Черемшанского района РТ нашла нарушения в доме-интернате для престарелых и инвалидов

Фото: Илья Репин (архив)

Прокуратура Черемшанского района Татарстана проверила Черемшанский дом-интернат для престарелых и инвалидов и выявила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в доме-интернате были нарушения требований пожарной безопасности и санитарных норм. Так, наружные пожарные лестницы здания покрыты снегом и наледью, а ограждающие конструкции складов на втором этаже здания не соответствуют пределу огнестойкости. Кроме того, к работе с престарелыми и инвалидами допущены сотрудники, не прошедшие медосмотр.

Прокуратура потребовала от директора дома-интерната устранить недочеты и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Требования надзорного ведомства выполнены в полном объеме.

Ранее в Нижнекамске прокуратура потребовала приостановить деятельность дома престарелых из-за нарушений пожарной безопасности.

Напомним, проверки начались после трагедии в Башкирии в ночь на 15 декабря, где в частном доме престарелых погибли 11 постояльцев. Подробнее о происшествии читайте в материале «Реального времени».