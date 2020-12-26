Казанский аэропорт втягивают в международный скандал с «битвой за бутылку»

Фото: Максим Платонов

История о конфликте за бутылку

Сегодня в подконтрольном владельцу медиахолдинга Life Араму Габрелянову телеграм-канале Mash Iptash опубликована история о конфликте с рукоприкладством, который якобы произошел на этой неделе в Казанском аэропорту. По данным телеграм-канала, охранник аэропорта ударил в живот пассажирку — гражданку Германии.

Причиной конфликта стало количество алкоголя из дьюти-фри, который находился в сумках у пассажирки: охранник счел, что его слишком много и попытался отобрать бутылку, а в процессе ударил женщину. Сообщается, что пассажирке понадобилась помощь медиков, она также написала заявление в полицию, по которому проводится проверка.

В пресс-службе Казанского аэропорта предпочли не комментировать эту информацию. В линейном управлении МВД на транспорте «Реальному времени» сообщили, что не располагают информацией об этом инциденте, сообщений не поступало и в Приволжскую транспортную прокуратуру — так что с равной вероятностью речь может идти и об информационном вбросе, и о попытках «замять инцидент» и не дать информации ход.

В линейном управлении МВД на транспорте «Реальному времени» сообщили, что не располагают информацией об этом инциденте, сообщений не поступало и в Приволжскую транспортную прокуратуру. Фото: Максим Платонов

Хроника инцидентов

Впрочем, Казанскому аэропорту стоит задуматься о своей политике безопасности и открытости, поскольку организация попадает в центр скандалов далеко не впервые. Один из резонансных случаев произошел в 2018 году: тогда у пилота авиакомпании «Аэрофлот» якобы нашли в крови алкоголь, из-за чего рейс в Москву задержали на шесть часов, а самого командира воздушного судна отправили на повторное обследование в наркодиспансер.

Однако после этого «Аэрофлот» официально заявил, что пилот все же был трезв и повторная экспертиза не выявила признаков опьянения, в доказательство была приложена копия акта освидетельствования. Mash в ответ выкладывал документы первичного освидетельствования, подтверждающие версию телеграм-канала, — тоже своеобразная история информационной борьбы.

Другая история с участием работающих в аэропорту сотрудников произошла около года назад — тогда уборщики украли пакет, забытый возле парковки такси пассажиркой из Марий Эл. Как сообщало тогда линейное управление МВД, двое рабочих клининговой компании (55-летний ранее судимый казанец и его 58-летний коллега), которые убирали территорию, увидели пакет и, дождавшись, когда на них никто не будет обращать внимания, забрали его. Деньги они поделили, а остальное выбросили.

Казанский аэропорт попадает в центр скандалов далеко не впервые. Фото: Максим Платонов

Автогонки по терминалу

Напомним, что совсем недавно, в декабре, полицейским в Казанском аэропорту пришлось разбираться в причинах драки двух пассажиров, прибывших из Занзибара. Тогда выяснилось, что еще за два часа до посадки начался конфликт между 37-летним и 26-летним мужчинами. Они подрались из-за того, что оба были без медицинских масок. Впрочем, они заявления в полицию друг на друга писать не стали, а вот полиция протоколы за отсутствие масок составила. Один из участников драки позже обратился за медпомощью.

Также этой осенью полицейским Казанского аэропорта пришлось задерживать дебошира на рейсе из Антальи в Казань. Тогда нетрезвый мужчина ударил бортпроводника и нецензурно ругался. На задержанного завели дело по статье «Хулиганство». Позже, в ноябре, в Казанском аэропорту задерживали дебошира уже из Санкт-Петербурга



В 2017 же году аэропорт оказался в центре скандала, когда мужчина попытался на автомобиле пробиться сквозь здание и выехать на посадочную полосу — якобы чтобы встретиться с девушкой. При этом лихачу удалось протаранить фасад аэропорта, покататься по зданию внутри, а задержали его лишь на выезде из аэропорта. Позже суд отправил личаха на принудительное лечение, выявив у него признаки невменяемости.

Сергей Кощеев