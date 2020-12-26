В Татарстане согласовали границы между Чувашией и Оренбургской областью

В Татарстане продолжается работа по установлению границ между другими регионами. Общая протяженность границ республики — около 3,5 тыс. километров. В ходе работ по их установлению изначально обнаружили свыше 550 проблемных участков.

На сегодняшний день согласованы координаты узловых точек границы Татарстана и всех соседних регионов. С Кировской областью, Удмуртией и Марий Эл власти республики провели совместные мероприятия по закреплению на местности узловых точек границы. Уже разработан проект соглашения об установлении границы между Татарстаном и Оренбургской областью. На сегодняшний день наиболее проработаны границы с Оренбургской областью и Чувашией. На предыдущих заседаниях чиновники обсудили все спорные вопросы и утвердили рабочие проекты прохождения границ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Близки к завершению работы по согласованию проектов границы с Марий Эл и с Самарской областью. Также провели второй этап обмена вариантами границы с Удмуртией. На совместных заседаниях представителей Татарстана, Ульяновской области и Башкирии были подготовлены и обсуждены проекты границ.

Кроме того, проект установления границ с Кировской областью находится на рассмотрении в соседнем регионе. Наиболее остро стоит вопрос по анклавам Татарстана в Кировской области. На данные территории ведется поиск архивных правоустанавливающих документов и картографических материалов, сообщает пресс-служба президента РТ.



Татьяна Леухина