Посольство России обвинило США в развязывании «визовой войны»

Посольство России в Вашингтоне заявило, что США несут полную ответственность за «визовый тупик» между странами. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

Так дипломаты отреагировали на статью Washington Post, из которой следует, что американское посольство в Москве «недоукомплектовано и перегружено», так как США не могут сделать визы специалистам, которые должны прибыть для ремонта лифтов и пожарной сигнализации. Также сообщается, что высокопоставленные дипломаты якобы вынуждены заниматься уборкой снега и работать с дезинфицирующими средствами.

«Содержащаяся в статье информация не соответствует реальному положению вещей. Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за «тупик» полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами т. н. «визовой войны», навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — отметили в посольстве.

Посольство России в США. Фото: ru.wikipedia.org

Там также подчеркнули, что Вашингтон навязал Москве практику персональных визовых разменов.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео решил закрыть генконсульство США во Владивостоке и приостановить работу генконсульства в Екатеринбурге.