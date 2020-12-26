В РТ ликвидируют Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о создании комиссии по ликвидации некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики Татарстан». Документ опубликован на портале правовой информации РТ.

Комиссия должна выполнить мероприятии по ликвидации фонда в течение шести месяцев с даты вступления решения. Ее возглавил исполнительный директор организации Айнур Айдельдинов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ликвидируют приют для детей и подростков «Акчарлак».