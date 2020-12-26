Массовые аварии и крупные пробки в Татарстане: чем чревато игнорирование предупреждений синоптиков

«Концентрат» ДТП

Несколько крупных аварий произошло сегодня из-за метели в Татарстане. Пользователи соцсетей выставляют фото и видео с мест ДТП и жалуются на пробки.

Согласно данным пользователей, на 828-м километре трассы М-7 произошла массовая авария с участием двух патрульных автомобилей ГИБДД, двух автовозов, тракторов и бесчисленного количества легковушек.

Примерно на 859-м километре трассы М-7 в сторону Казани столкнулись внедорожник и два грузовика. В огромную фуру влетели «Газель», внедорожник.



Аварии возле села Шали привели к огромной пробке. Пользователи сообщают, что дорога в Казань со стороны Челнов полностью перекрыта.

Авария с участием трех автомобилей, в числе которых минивэн, произошла на повороте на Верхний Услон с трассы М-7. Один их автомобилей выкатило в кювет, два развернуло поперек дороги.

Еще один занос зафиксирован в Новониколаевке. Там занесло легковушку и фуру. Первая, к счастью, уцелела.

Казань встала в пробках

Между тем в Казани ситуация не сильно лучше. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», в столице Татарстана насчитывается 15 дорожно-транспортных происшествий. Пробки в городе в субботу днем достигли 9 баллов.

Предупреждали все

О сложной погодной ситуации было известно заранее. Предупреждение о метели опубликовал Гидрометцентр Татарстана: в выходные в Татарстане ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров. Прогнозируются сильный снег и южный ветер порывами от 15 до 21 м/с.



Прогноз быстро подхватили в МЧС и ГИБДД: водителям было рекомендовано отказаться от дальних поездок из-за плохой видимости на дорогах.

По данным мэрии Казани, снег и наледь сегодня убирают 260 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих. Коммунальщики вывозят снег с основных магистралей, по которым проходят автобусные маршруты. В предстоящую ночь в уборке дорог планируется задействовать более 380 единиц техники.

Ольга Плешкова