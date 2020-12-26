Кабмин РФ запретил госзакупки импортных медицинских масок

Правительство запретило до 31 декабря 2021 года госзакупки импортных медицинских масок. Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Ограничения не распространяются на продукцию из стран ЕАЭС.

Минпромторг предлагал запретить госзакупки медицинских масок за рубежом до 2022 года, так как производство масок на территории РФ во время пандемии увеличилось в десять раз и «полностью покрывает внутреннюю потребность».

Ранее сообщалось, что в Татарстане произвели в период пандемии более 56 млн защитных масок. При этом до 2020 года в республике не производили такую продукцию.