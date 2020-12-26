В Татарстане составили антирейтинг автошкол, выпускники которых совершали смертельные аварий

Федерация автошкол Татарстана представила антирейтинг автошкол республики, выпускники которых стали участниками смертельных аварий. Список, в котором оказалось 91 учреждение, опубликован на сайте организации.

В рейтинг вошли автошколы, выпускники которых за 9 месяцев текущего года, имея стаж менее двух лет, совершили ДТП, в которых погибли и пострадали люди.

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В первой тройке «лидеров» оказались альметьевская автошкола «Джек 116", Тетюшевский сельско-хозяйственный техникум и «Автоспецсервис». Четвертое и пятое места — у ФГБОУ ВПО «КГАСУ» и у Зеленодольского городского отделения Татарстанской республиканской организации общественной организации — Всероссийского сообщества автомобилистов.

В середине декабря президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к прокуратуре с требованием взять на контроль деятельность автошкол. Причина — в большом количестве аварий из-за водителей, не соблюдающих ПДД.



Татьяна Леухина