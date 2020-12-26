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Минздрав разрешил использовать вакцину «Спутник V» для применения у людей старше 60 лет

10:24, 26.12.2020
Минздрав разрешил использовать вакцину «Спутник V» для применения у людей старше 60 лет
Фото: twitter.com/sputnikvaccin

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил об одобрении вакцины от коронавируса «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) для применения у людей старше 60 лет. Об этом пишет «РИА Новости».

«Таким образом, граждане старше 60 лет теперь тоже могут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация россиян старше 60 лет может начаться уже на этой неделе.

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