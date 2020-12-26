ФРП одобрил займы на 335 млн рублей для двух проектов в Татарстане

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил займы на 335 млн рублей для реализации двух проектов в Татарстане. Информация об этом опубликована на сайте ФРП.

«Бетонному заводу» одобрен заем на 255 млн рублей на модернизацию предприятия. В результате производительность вырастет почти в 4 раза — до 200 кубометров товарного бетона в час, а железобетонных изделий в 3 раза — до 24 кубометров в час.

«РТИ-Компонент» из Татарстана получил одобрение займа в рамках федерально-региональной программы «Комплектующие изделия». Предприятие внедрит линию резиносмешения в технологический процесс производства автокомпонентов. Общий бюджет проекта составляет 160 млн рублей, из которых 70 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а 30 млн рублей — в виде займа от Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Но прежде чем выдать этот заем, с ФРП должен быть подписан договор, фиксирующий обязательства сторон, чего пока не сделано.

Ранее компания «Технотрон» при поддержке Фонда развития промышленности запустила производство деталей интерьера, экстерьера и автокомпонентов для КАМАЗа, ГАЗа и иных грузовых автомобилей на общую сумму более чем в 400 млн рублей.

Луиза Игнатьева