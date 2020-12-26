Минфин спрогнозировал бум продаж ювелирных изделий в России

Введение маркировки ювелирных изделий в России приведет к взрывному росту легальных продаж украшений из драгоценных металлов и камней, заявил в интервью «РИА Новости» замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. Маркировка вводится с 1 января 2021 года.

По его словам, подобная ситуация произошла с меховыми изделиями после запуска маркировки шуб в 2016 году.

Моисеев отметил, что от 30% до 50% ювелирного рынка в России носит «серый» характер.



Ранее сообщалось, что по итогам второго квартала 2020 года интернет-продажи ювелирной продукции составили 1,1 млрд рублей. Самой дорогой покупкой стала золотая брошь с бриллиантами и изумрудом стоимостью 166 тыс. рублей, ее доставили покупателю в Набережные Челны.