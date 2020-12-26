Власти Японии временно запретили въезд в страну

Власти Японии приняли решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран и регионов мира. Исключение будет сделано для японцев и иностранцев с долгосрочными визами. Об этом говорится в заявлении правительства.

Меры будут действовать с 28 декабря до конца января следующего года. Такие ограничения вводятся в связи с обнаружением нового штамма коронавируса в ряде стран.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, с 28 декабря жителям Японии, которые совершают краткосрочные бизнес-командировки, нужно оставаться на карантине в течение двух недель после возвращения. До настоящего времени это не требовалось, пишет ТАСС.

Также гражданам Японии при возвращении из страны, где выявили новый штамм коронавируса, нужно при себе иметь документ о наличии отрицательного теста на коронавирус, сданного не позднее чем за трое суток до прибытия.

Ранее эксперты рассказали об опасности нового «британского» штамма коронавируса. Поскольку он распространяется быстрее, это может привести к увеличению количества летальных исходов.

Правила въезда в страну ужесточили и власти Турции, сообщалось ранее.

Татьяна Леухина