Украинский ученый призвал Зеленского закупить у России вакцину «Спутник V»
Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой закупить у России вакцину от коронавируса «Спутник V».
В своем обращении Пешко отметил, что Украине очень нужна вакцина от коронавируса. Он предложил или закупать вакцину у России или наладить ее производство в Украине.
«Помогите решить данный вопрос позитивно, чтобы не пострадал украинский народ. Чтобы, в конечном счете, мы приобрели российскую вакцину или еще лучше наладили ее производство, создав украинские фармацевтические предприятия и одновременно наращивая экономический потенциал Украины», — пишет ученый, призвав отбросить политические разногласия.
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