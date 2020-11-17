Украинский ученый призвал Зеленского закупить у России вакцину «Спутник V»

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой закупить у России вакцину от коронавируса «Спутник V».

В своем обращении Пешко отметил, что Украине очень нужна вакцина от коронавируса. Он предложил или закупать вакцину у России или наладить ее производство в Украине.

Фото: kremlin.ru

«Помогите решить данный вопрос позитивно, чтобы не пострадал украинский народ. Чтобы, в конечном счете, мы приобрели российскую вакцину или еще лучше наладили ее производство, создав украинские фармацевтические предприятия и одновременно наращивая экономический потенциал Украины», — пишет ученый, призвав отбросить политические разногласия.

Ранее президента Украины госпитализировали после заражения коронавирусом.

