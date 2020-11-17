Онищенко рассказал, как уменьшить риск заражения коронавирусом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью радио Sputnik рассказал, как повысить сопротивляемость организма к коронавирусу.

«Наступает время холодов, поэтому важно, чтобы в жилых домах была адекватная температура. Еще важно одеваться по сезону: любое ослабление, любая простуда — выскочил, охладился, подпростыл — будет работать на мельницу этой инфекции».

Онищенко считает, что тотальные ограничения гораздо менее эффективны, чем точечное действие. Чтобы снизить темпы нарастания, необходимо вовремя выявлять и изолировать легко переносящих болезнь людей: «Старшее поколение и люди с онкологическими, кардиологическими и эндокринными заболеваниями — вот группы риска. Все остальные должны воспринимать ситуацию как сезонное нарастание острой респираторной вирусной инфекции».

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Онищенко подчеркнул важность занятий физической активностью: «Всем это надо делать, независимо от возраста в пределах своих возможностей».

Ранее ученые назвали продукты, способные подавлять коронавирус.