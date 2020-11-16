Moderna объявила о 95%-ной эффективности своей вакцины от коронавируса

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Американская фармкомпания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 94,5%.

В опубликованных данных о клиническом исследовании говорится, что из 30 тысяч участников исследования коронавирусом заразились 95 человек. Из них только пятеро получили не плацебо, а настоящий препарат.

При этом медики выявили 11 случаев тяжелой формы, но ни один из них не относился к привитым от COVID-19, передает Daily Mail.

Ранее о завершении последнего этапа исследований вакцины заявили в фармацевтической корпорации Pfizer. Этот препарат эффективен на 90%. После в российском НИИ имени Гамалеи объявили, что российский «Спутник V» эффективен на 92%.

