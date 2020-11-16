Роспотребнадзор России разрешил контактировавшим с больными COVID-19 покидать самоизоляцию без теста
Контактировавшие с больными COVID-19 могут покидать самоизоляцию через 14 дней без теста на коронавирус. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, контактировавшие с больными коронавирусом должны находиться на самоизоляции не менее двух недель или до момента выздоровления (если они также заболели).
Выписка контактных лиц, у которых не проявились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, разрешается без проведения лабораторного исследования на COVID-19.
Новые правила вступают в силу со вторника, 17 ноября, следует из документа.
Также ведомство установило новое требование к сроку получения результата теста на COVID-19. Теперь максимальный срок выполнения анализа — 48 часов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым