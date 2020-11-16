В Татарстане самый низкий показатель заболеваемости коронавирусом в Поволжье

Татарстан и Башкирия имеют самые низкие показатели заболеваемости COVID-19 в ПФО. В Татарстане эта цифра составляет 239,2 на 100 тысяч населения.

В Башкирии показатель достигает 306,1 на 100 тысяч населения, говорится в исследовании Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Отмечается, что на прошлой неделе показатель заболеваемости в Татарстане составлял 228,1 на 100 тысяч населения.

В среднем в Приволжском федеральном округе на 100 тыс. жителей приходится уже 829,9 заболевших. Самые высокие показатели в Ульяновской области — 1 938,6 случаев, в Нижегородской области — 1 487,4, в Пензенской области — 1 341,2.