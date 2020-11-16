Роспотребнадзор сократил сроки тестирования на коронавирус до 48 часов

Роспотребнадзор установил новое требования к сроку изготовления результата теста на COVID-19. Теперь максимальный срок выполнения анализа 48 часов.

«Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование», — гласит постановление Роспотребнадзора.

Лиц, контактирующих с больными коронавирусом будут отправлять на тестирование только в случае выявления схожих с COVID-19 симптомов. Без проведения теста они вправе покинуть самоизоляцию спустя 14 дней с момента последнего контакта с инфицированным.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Напомним, что в России разработали метод экспресс-тестирования на коронавирус при отсутствии симптомов или их слабых проявлениях. Процедура занимает 90 минут.

