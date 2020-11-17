Правительство выпустит приложение для отслеживания контактов россиян с заболевшими COVID-19

Минцифра России заканчивает разработку нового мобильного приложения «Стопкоронавирус. Мои контакты», которое предназначено для мониторинга социальных контактов. По данным «Медузы», сервис будет отслеживать мобильные устройства поблизости и предупреждать пользователя, если у кого-то в радиусе 10 метров от него найдут коронавирус. При этом информацию о самих пользователях власти обещают не собирать.

Отмечается, что информация в приложении будет анонимной, то есть личность заболевшего не раскрывается. Данные остаются на устройстве и автоматически удаляются через две недели.

Напомним, что для привившихся от коронавируса россиян также появится мобильное приложение. Оно разрабатывается для того, чтобы привившимся гражданам было легче сообщать о своем состоянии.