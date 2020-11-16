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На спортивных мероприятиях в Татарстане сократят количество зрителей

21:57, 16.11.2020
На спортивных мероприятиях в Татарстане сократят количество зрителей
Фото: minsport.tatarstan.ru

В Татарстане количество зрителей на трибунах спортивных мероприятий рекомендовано сократить до 50%. Об этом сообщает минспорта Татарстана.

Власти рекомендовали заполнять трибуны не более чем на 50% с равномерной рассадкой зрителей для соблюдения социальной дистанции.

«Принятая мера носит профилактический характер и направлена на сокращение рисков распространения коронавирусной инфекции до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе», - передает пресс-служба ведомства.

Ранее Москва сократила заполняемость трибун до 25%.

Общество Татарстан
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