На спортивных мероприятиях в Татарстане сократят количество зрителей

В Татарстане количество зрителей на трибунах спортивных мероприятий рекомендовано сократить до 50%. Об этом сообщает минспорта Татарстана.

Власти рекомендовали заполнять трибуны не более чем на 50% с равномерной рассадкой зрителей для соблюдения социальной дистанции.

«Принятая мера носит профилактический характер и направлена на сокращение рисков распространения коронавирусной инфекции до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе», - передает пресс-служба ведомства.



Ранее Москва сократила заполняемость трибун до 25%.

