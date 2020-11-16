В Татарстане заболеваемость ОРВИ и коронавирусом в ноябре выросла вдвое

В первой половине ноября заболеваемость ОРВИ, в том числе и COVID-19, в Татарстане оказалась вдвое выше, чем за тот же период октября, рассказала замруководителя татарстанского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

«Отметим, что доля заболевших лиц не увеличилась и составляет 4,5% в структуре общей заболеваемости. Но увеличилось число заболевших лиц старше 65 в полтора раза по сравнению с октябрем», — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (фото)

Также Авдонина обратила внимание на рост тяжелых форм заболевания, поскольку выросло число заболевших в категории 65+.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков добавил, что наибольшая доля умерших в возрасте 70—80 лет, она составляет 33%. Для категории 60—70 лет — 26%: «К сожалению, мы теряем людей именно в этой возрастной доле».