У Кремля нет комплексного плана по ограничительным мерам в России из-за коронавируса — Песков

По всей территории России нет и не может быть комплексного плана по усилению ограничительных мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Соответствующие решения принимают главы регионов, исходя из ситуации на местах. Потребность в ужесточении ограничительных мер варьируется от региона к региону. Оперативный штаб, который работает в правительстве России, жестко контролирует эту ситуацию.

Фото: kremlin.ru

«Какого-то комплексного плана в настоящий момент нет», — цитирует ТАСС Пескова.

За последние сутки в России зафиксировали 22 778 новых случаев коронавируса. Это новый рекордный показатель прироста.

