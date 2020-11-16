В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о введении ограничений к Новому году

В Татарстане к Новому году могут ввести дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, рассказала замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.



Она пояснила, что сейчас происходит сезонный рост распространения вирусных инфекций. Давать прогнозы в ведомстве затрудняются, специалисты будут смотреть статистику заболеваемости не только по COVID-19, но и в совокупности с гриппом и ОРВИ.

Фото: realnoevremya.ru

«Если этот уровень заболеваемости будет некритичным, то дополнительные меры вводиться не будут», — сказала Авдонина.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, что примут решение о проведении новогодних корпоративов в декабре.