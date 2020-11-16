В ВОЗ заявили, что вакцина не остановит пандемию

Всемирная организация здравоохранения заявила, что вакцина от коронавируса не остановит пандемию COVID-19. Такое заявление сделал в твиттере глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус.

«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их», — написал он.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, вначале доступ к вакцине будет ограничен. Приоритет на получение будут иметь медики и люди старшего возраста, передает РИА Новости.



Ранее сообщалось, что в Казахстане откроется производство российской вакцины от коронавируса.

