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В ВОЗ заявили, что вакцина не остановит пандемию

21:10, 16.11.2020
В ВОЗ заявили, что вакцина не остановит пандемию

Всемирная организация здравоохранения заявила, что вакцина от коронавируса не остановит пандемию COVID-19. Такое заявление сделал в твиттере глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус.

«С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их», — написал он.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, вначале доступ к вакцине будет ограничен. Приоритет на получение будут иметь медики и люди старшего возраста, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Казахстане откроется производство российской вакцины от коронавируса.

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