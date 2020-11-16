В Казани за две недели выявили более 8,1 тысячи пассажиров-нарушителей масочного режима

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

За первые две недели ноября в общественном транспорте Казани выявили 8 135 пассажиров-нарушителей масочного режима, 4 687 их них — в период с 9 по 13 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Их 4 687 пассажиров 34 покинули средство передвижения из-за отсутствия индивидуального средства защиты, остальные надели маски на месте.

Всего за неделю сотрудники Комитета по транспорту Казани и контрольно-ревизорских служб МКУ «Организатор пассажирских перевозок» и транспортных предприятий проверили 2 753 автобуса, троллейбуса, трамвая и поезда метро на 123 контрольных точках.

Фото: Илья Репин

Напомним, что рейды по соблюдению масочного режима проходят и на железнодорожных вокзалах Татарстана.

