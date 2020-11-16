Суточный темп прироста COVID-19 в Татарстане составил 0,7%

Суточный темп прироста коронавируса в Татарстане составил 0,7%. Это один из наименьших показателей по России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на федеральный оперштаб.

Наименьший темп прироста новых случаев COVID-19 за сутки зафиксирован в Дагестане — 0,6%.

Наряду с Татарстаном показатель в 0,7% зарегистрирован в Марий Эл, Калмыкии и Ханты-Мансийском АО.

Фото: realnoevremya.ru

Прирост в 0,8% зафиксирован в десяти регионах: Чувашии, Нижегородской, Рязанской, Свердловской и Московской областях, Краснодарском крае, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Ямало-Ненецком АО.

Напомним, что в Татарстане за последние сутки зарегистрировано 62 новых случая COVID-19. Из них два — завозные, остальные — контактные.

