В период пандемии жители Казани стали чаще ремонтировать бытовую технику и машины

Осенью текущего года жители Казани стали ремонтировать мелкую бытовую технику на 75% чаще, чем годом ранее, крупную — на 51%. Для сравнения, по России эти показатели увеличились на 73% и 43% соответственно.

На 32% чаще казанцы стали ремонтировать компьютерную технику, а спрос на ремонт игровых приставок увеличился на 137% (с июня — на 49%). Такие данные приводят аналитики сайта Авито. Услуги».

realnoevremya.ru (архив)

Ремонтировать машины казанцы стали чаще на 71%. За последние три месяца спрос на услуги авторемонта вырос на 30% по отношению к весне — началу лета. Для сравнения, по России на 76% и 24% соответственно.

Ранее стало известно, что жители Казани в третьем квартале 2020 года купили на 22% больше мобильных телефонов, чем в прошлом году, и на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

