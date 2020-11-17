Врачи выяснили опасные последствия легкой формы коронавируса

Британские врачи выяснили, что у 70% пациентов, перенесших коронавирус в легкой форме, были повреждены один или несколько органов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на выводы экспертов британской группы Coverscan.

Чаще всего вирус поражал легкие, сердце и поджелудочную железу. Также после заболевания вирус давал осложнения на почки, печень и селезенку. Даже через несколько месяцев после заболевания люди жаловались на одышку, мышечные спазмы и головные боли, предает «РИА Новости».



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