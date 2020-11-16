Минздрав Татарстана: среди умерших от COVID-19 пациентов беременных не было

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Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал об опасности коронавируса для беременных.

Он объяснил, что среди 121 смертельного случая COVID-19 не было ни одной беременной пациентки.

«Ковид у беременных имеет свои особенности, но говорить, что протекает он легче или тяжелее, мы не можем. Система здравоохранения прикладывает максимальное количество усилий, чтобы вести каждую беременную персонально, причем не только с коронавирусной инфекцией, но и с другими ОРВИ», — сказал Жаворонков.