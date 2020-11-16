В Роспотребнадзоре по РТ призвали сократить время пребывания в общественных местах

Фото: Максим Платонов (архив)

На вопрос о том, как в татарстанском Управлении Роспотребнадзора оценивают скопление людей на открытии ТЦ, замруководителя регионального ведомства Любовь Авдонина ответила, что не видела открытия и не может прокомментировать эту ситуацию.

«Мы уже ранее говорили: если есть у людей потребность ходить в такие места и не соблюдать меры безопасности, это их решение. Но это решение не укладывается в ту статью Конституции, которая сегодня есть, — не создавать своими действиями угрозы для окружающих людей», — заявила Авдонина.

Фото: Максим Платонов (архив)

Она напомнила, что при посещении мест скопления людей необходимо использовать средства защиты.

«И каждый год во время подъема ОРВИ надо максимально сократить время пребывания в общественных местах, а по возможности и вовсе не посещать их», — заключила представитель Управления Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, что на техническом открытии ТЦ KazanMall присутствовало большое количество людей.