Депутат Госсовета РТ рассказал о перенесенном коронавирусе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутат Госсовета РТ и замруководителя фракции КПРФ Артем Прокофьев рассказал, что перенес COVID-19. Ему пришлось лечь в больницу, чтобы вылечиться.

«Известно, что болезнь всеми переносится по-разному, у меня не обошлось без воспаления легких и госпитализации», — написал Прокофьев в Instagram.

Он также сообщил, что уже вышел на работу.

Ранее положительный тест на коронавирус сдал лидер татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов. Однако позже диагноз не подтвердился.