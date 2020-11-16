Депутат Госсовета РТ рассказал о перенесенном коронавирусе
Депутат Госсовета РТ и замруководителя фракции КПРФ Артем Прокофьев рассказал, что перенес COVID-19. Ему пришлось лечь в больницу, чтобы вылечиться.
«Известно, что болезнь всеми переносится по-разному, у меня не обошлось без воспаления легких и госпитализации», — написал Прокофьев в Instagram.
Он также сообщил, что уже вышел на работу.
Ранее положительный тест на коронавирус сдал лидер татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов. Однако позже диагноз не подтвердился.ОбществоВласть Татарстан
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