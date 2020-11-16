В Роспотребнадзоре Татарстана объяснили, почему продлили на час работу общепита

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Ресторанам и барам Татарстана разрешили работать до полуночи не потому, что в их работе все идеально. Власти пошли навстречу предпринимателям, чтобы те могли вовремя рассчитать клиентов, объяснила замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

«Ограничение было с учетом постановления главного санитарного врача РФ, но для нашей местной территории с учетом пожеланий предпринимателей, так как этот час им необходим для завершения всех мероприятий в части расчета клиентов, чтобы клиенты покинули заведения, на час было время продлено. Это не только у нас, некоторые другие субъекты тоже выпустили свои постановления с учетом таких ограничений», — сказала она.

Авдонина добавила, что на прошлой неделе предприятия сферы общепита имели около 3% всех нарушений «антиковидных» ограничений.