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Аналитики Citigroup спрогнозировали падение доллара на 20% при распространении вакцин от коронавируса

06:39, 17.11.2020
Аналитики Citigroup спрогнозировали падение доллара на 20% при распространении вакцин от коронавируса
Фото: pixabay.com

Курс доллара может упасть на 20% в случае распространения вакцин от коронавируса и восстановления мировой экономики. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на банк Citigroup.

По словам аналитиков, «доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов» — доллар стабильно падал в течение нескольких лет, когда Китай вступил во Всемирную торговую организацию. Это способствовало глобализации и повышению уровня мировой торговли.

Осторожная политика низких ставок Федеральной резервной системы США тоже может «ударить» по доллару — прогнозируется, что инвесторы будут переходить с американских на международные рынки.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что впервые с 22 сентября курс доллара опустился ниже 76 рублей.

ЭкономикаФинансыБанкиИнвестиции
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