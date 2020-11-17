Аналитики Citigroup спрогнозировали падение доллара на 20% при распространении вакцин от коронавируса

Курс доллара может упасть на 20% в случае распространения вакцин от коронавируса и восстановления мировой экономики. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на банк Citigroup.



По словам аналитиков, «доллар может повторить путь, который он прошел с начала до середины 2000-х годов» — доллар стабильно падал в течение нескольких лет, когда Китай вступил во Всемирную торговую организацию. Это способствовало глобализации и повышению уровня мировой торговли.

Осторожная политика низких ставок Федеральной резервной системы США тоже может «ударить» по доллару — прогнозируется, что инвесторы будут переходить с американских на международные рынки.

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Ранее сообщалось, что впервые с 22 сентября курс доллара опустился ниже 76 рублей.