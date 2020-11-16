Вратарь сборной России Сафонов сдал сомнительный тест на коронавирус

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил сомнительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба сборной России, в расположении которого находится футболист.

«По итогам тестирования на COVID-19, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера Матвея Сафонова. В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной», — говорится в сообщении.

По итогам тестирования на COVID-19, которое прошла сборная России в Стамбуле, сомнительный результат выявлен у голкипера Матвея Сафонова. В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной. — Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2020

Напомним, ранее у трех футболистов сборной России были получены сомнительные результаты на коронавирус. После пересдачи и сдачи отрицательных тестов на COVID-19 игроки вернулись к тренировкам.

Накануне сборная России уступила Турции (2:3). В заключительном матче Лиги наций россиянам предстоит сыграть с Сербией. В случае победы, команда Станислава Черчесова займет первое место в своей группе.