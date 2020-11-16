В Казахстане откроется производство российской вакцины от коронавируса

В Казахстане запустят производство российской вакцины от коронавируса, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.



На совещании с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей он объявил о достигнутой договоренности с президентом России Владимиром Путиным по производству российской вакцины.

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Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот проект, сообщает пресс-служба президента Казахстана.



Сегодня американская фармкомпания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 94,5%.

