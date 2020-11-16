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В Казахстане откроется производство российской вакцины от коронавируса

17:56, 16.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Казахстане откроется производство российской вакцины от коронавируса
Фото: minzdrav.gov.ru

В Казахстане запустят производство российской вакцины от коронавируса, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

На совещании с членами правительства, руководителями ряда государственных органов, акимами городов и областей он объявил о достигнутой договоренности с президентом России Владимиром Путиным по производству российской вакцины.

Фото: akorda.kz

Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот проект, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Сегодня американская фармкомпания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 94,5%.

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