Итоги дня: смерть Жванецкого, ВОЗ о «новой пандемии», в Татарстан прибыло 42 дозы вакцины от COVID-19
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 6 ноября.
- Писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер в возрасте 86 лет. Причина смерти не уточняется. В начале октября Жванецкий объявил о завершении своей карьеры из-за возраста и потери работоспособности.
- Всемирная организация здравоохранения призвала правительства по всему миру готовиться к новой пандемии. В организации отметили, что победить коронавирус можно с помощью научных достижений, принятых решений и проявления солидарности. Несмотря на то, что кризис носит глобальный характер, многие города и страны успешно принимают меры профилактики и борьбы с COVID-19.
- Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем пятерым вербовщикам из запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Заседание проходило в закрытом режиме, без журналистов, поэтому срок ареста неизвестен.
- Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, который предусматривает новый порядок формирования правительства в соответствии с поправками к Конституции. Согласно закону, исполнительную власть теперь будут осуществлять правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о возможном уходе Владимира Путина в отставку. По его словам, у президента все хорошо, у него отменное здоровье. Так Песков прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что Путин якобы собирается в отставку из-за болезни или просьб семьи.
- Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Кроме него, в черный список попали еще 14 белорусских чиновников.
По данным агентства Bloomberg, санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС.
- Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в День Конституции Татарстана ответил на вопрос, будет ли в будущем изменяться Конституция республики.
По словам Мухаметшина, в республике создана рабочая группа по обсуждению этого вопроса.
- Полпред президента в УрФО Николай Цуканов в ближайшее время может покинуть свой пост, на его место придет глава Минстроя России Владимир Якушев. Пока официально информация никак не подтверждается, однако, по данным СМИ, встреча с новым полпредом уже организуется.
- В Татарстан прибыло 42 дозы вакцины «Спутник-V», все они попали в медучреждения. До конца ноября в республику поступят дополнительные партии, рассказал гендиректор «Таттехмедфарма» Олег Акберов.
- В МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что исследования, проведенные после госпитализации оппозиционера Алексея Навального, не выявили у него следов отравления. Окончательный диагноз врачей звучит как нарушение углеводного обмена и хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом требует дополнительных мер. И это меры, не связанные с локдауном. Он отметил, что ситуация с распространением заболевания становится все тревожней.
- Сооснователя и продуктового директора онлайн-университета Skillbox, 31-летнего Игоря Коропова нашли мертвым в Черном море. Тело Коропова обнаружил в воде тренер по вейкборду, занимаясь с группой. Оно находилось в 250 метрах от порта Имеретинский и в 300 метрах от берега.
- В Татарстане начались работы по исследованию Адмиралтейской слободы. Они проводятся с целью развития микрорайона в соответствии с концепцией развития исторического поселения Казани. В планах — проведение историко-культурных, социологических и средовых исследований, а еще экскурсии и семинары с жителями.
- Бывший заместитель министра транспорта России Алан Лушников, работавший в правительстве с 2012 по 2018 год, стал единственным собственником концерна «Калашников». Он приобрел ООО «ТКХ-Инвест», контролирующее 75% минус 1 акцию компании. Остальным пакетом акций владеет госкорпорация «Ростех».
- В госкомитете Татарстана по туризму назначили нового заместителя главы — эту должность заняла Айгуль Балахонцева. Ранее она занимала в комитете должность начальника отдела продвижения туристского продукта.
- В Казани кондуктор выбросила из салона автобуса коляску ребенка-инвалида. кондуктор 45-го автобуса выбросил из салона на остановке, как ему показалось, бесхозную детскую коляску. На самом деле коляска принадлежала женщине, которая перевозила в ней своего ребенка-инвалида. По данному случаю проводится проверка следственного комитета.
- В Татарстане модернизируют госсистему «Социальный регистр населения РТ» за 57 млн рублей. Сервис создан для оптимизации деятельности Минтруда Татарстана по предоставлению адресных мер социальной поддержки населению, учета и мониторинга семей, оказания социальных услуг.
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