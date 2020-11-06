Мухаметшин ответил на вопрос, будет ли изменяться Конституция Татарстана

Фото: Максим Платонов

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в День Конституции Татарстана ответил на вопрос, будет ли в будущем изменяться Конституция республики.

По словам Мухаметшина, в республике создана рабочая группа по обсуждению этого вопроса.

Фото: Ринат Назметдинов

«Мы не сторонники часто менять Конституцию РТ, но иногда бывает необходимость подправлять некоторые статьи. Я не хочу сейчас упреждать эти вопросы, но мы готовимся, создали рабочую группу. Будем думать, обсуждать», — рассказал председатель Госсовета в интервью Sntat.

Среди возможных поправок — положения о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума. Также Мухаметшин считает, что конституционные суды должны присутствовать в регионах.



Ранее сообщалось, что после внесения изменений в Конституцию России в Татарстане пересмотрят около 300 законов.

