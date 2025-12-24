«Пусть это будет идеальный вариант»: эксперты спрогнозировали подорожание продуктов в 2026 году на 8%

На стоимость повлияет преимущественно повышение НДС и ключевая ставка

Фото: Мария Зверева

В России цены на продукты в 2026 году могут повысить лишь на уровень потребительской инфляции, а именно на 8%, рассказали экономисты. О том, какие факторы влияют на ценообразование продуктов, что станет поводом для повышения и сдерживания цен, а также почему продукты стремительно дорожали в предыдущие годы, — в материале «Реального времени».

Стоимость продуктов зависит от множества факторов

Как объяснил изданию бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод, стоимость продуктов зависит от множества факторов: инфляции, доходов населения, платежеспособного спроса, объема производства продуктов питания и объема их предложения на рынке, а также в целом обстановки на мировом рынке. В частности, на рост цен, по его словам, повлияет повышение НДС и высокая ключевая ставка Центробанка. Однако есть и факторы, которые сдерживают ожидаемое подорожание продуктов. Среди них, по словам Холода, невысокие курсы валют и переизбыток зерна.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Последнее время снизилось потребление мяса, птицы и свинины. Соответственно, те объемы, которые не могут потреблять внутри страны, нужно вывозить, а вывозная цена при таком курсе не очень-то выгодная. Поэтому курс будет влиять на снижение цен. При этом не стоит забывать об инфляции. Если мы рассматриваем лучший вариант, то цены на продукты должны расти в меру, пусть даже не общей инфляции, а потребительской инфляции. У нас планируют инфляцию на будущий год на уровне 6%, однако потребительская инфляция всегда чуть выше — около 8%. Пусть это будет идеальный вариант с подорожанием продуктов, но при условии, что ничего не изменится, — размышляет экономист.

В предыдущие годы продукты дорожали из-за роста зарплат

Экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич подчеркнул, что повышение НДС отразится на росте цен на продукты в начале 2026 года. Однако сильного подорожания из-за данного фактора ждать не стоит, поскольку налог на добавленную стоимость поднимают всего с 20 до 22%.



— В каких-то базовых основаниях ждать роста цен на продукты не стоит, потому что потребительского спроса нет, а подорожание продуктов при отсутствии спроса, можно сказать, невозможно. В противном случае, люди просто перейдут на более дешевые продукты какие-то, — заявил он «Реальному времени».

По мнению Бунича, увеличение ценников на продукты в предыдущие три года был спровоцирован преимущественно повышением зарплат. На данный момент существенного прироста доходов населения нет, а значит, не может быть никакого особого роста цен.

— Кроме того, государство заинтересовано в поддержании стабильных цен на продукты питания, поэтому за ценообразованием на продовольственные товары власти будут следить дополнительно. Как следствие, какого-то серьезного роста я не вижу в следующем году. Я считаю, что это маловероятно, — добавил Бунич.

Мясо не подорожает из-за ограниченного спроса, а крупы — из-за хорошего урожая

Что касается роста цен на отдельные товары, то мясо слишком дорожать не должно из-за ограниченного спроса. Как отметил Холод, ограниченный спрос при сегодняшней валютной политике приводит к тому, что предложение превышает спрос. Овощи в России, например картошка, свекла, морковь и капуста, тоже не будут повышаться в цене: все эти товары тепличного производства и урожаи были неплохие. Фрукты, несмотря на значительную долю импорта, не будут сильно дорожать из-за невысокого курса валюты.

— Если говорить про будущий урожай плодов, овощей, то надо дождаться весны. Посмотрим вообще, что будет весной, что-то в последние два года она сюрпризы приносит в виде морозов совершенно нештатных и совершенно не вовремя. Это как-то пугает, потому что это неестественно и ненормально. Когда в мае начинаются морозы, стоит понимать, что низкие температуры убивают цветение. Понятно, если это повторится в 2026 году, то плоды будут дорогими объективно. Но рост цен будет сдерживаться импортом в определенной степени, — допустил эксперт.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Роста цен на крупы тоже ждать не придется, так как урожай был хорошим. Кроме того, стоит учитывать, что российские покупатели, скорее всего, по-прежнему будут демонстрировать тактику сберегательного потребления и переключат свой взор на дешевые продукты. Данный фактор говорит о том, что продовольствие будет дорожать медленнее.

— Думаю, что на размер потребительской инфляции подорожает в 2026 году и рыба. Резкого подорожания данного продукта тоже ждать не стоит, потому что рыба уже и так серьезно повысилась в цене, — допустил Холод.