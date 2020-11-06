Суд арестовал всех пятерых вербовщиков «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем пятерым вербовщикам из запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает корреспондент «Реального времени».
Заседание проходило в закрытом режиме, без журналистов, поэтому срок ареста неизвестен.
Членов запрещенной в РФ«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержали сегодня. Они занимались антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата, вербовали мусульман Татарстана.
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