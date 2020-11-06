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Суд арестовал всех пятерых вербовщиков «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

13:09, 06.11.2020
Суд арестовал всех пятерых вербовщиков «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»
Фото: realnoevremya.ru Александр Артемьев

Вахитовский суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем пятерым вербовщикам из запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru Александр Артемьев

Заседание проходило в закрытом режиме, без журналистов, поэтому срок ареста неизвестен.

Фото: realnoevremya.ru Александр Артемьев

Членов запрещенной в РФ«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержали сегодня. Они занимались антиконституционной деятельностью, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата, вербовали мусульман Татарстана.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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