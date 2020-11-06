В Черном море нашли тело основателя Skillbox Игоря Коропова

Сооснователя и продуктового директора онлайн-университета Skillbox, 31-летнего Игоря Коропова нашли мертвым в Черном море.

В сочинском УВД уточнили «Интерфаксу», что тело Коропова обнаружил в воде тренер по вейкборду, занимаясь с группой. Оно находилось в 250 метрах от порта Имеретинский и в 300 метрах от берега. В полиции уточнили, что тело достали из воды, оно еще не опознано.

Фото: vk.com/koropovigor

О пропаже сооснователя онлайн-университета Игоря Коропова СМИ сообщили во вторник, 3 ноября. Он не вернулся в гостиницу после прогулки.