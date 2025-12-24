Совфед поддержал закон о штрафах за навязывание услуг

Документ предусматривает новые санкции: до полумиллиона рублей

Совет Федерации утвердил законопроект, значительно увеличивающий штрафы за навязывание гражданам товаров и услуг, которые они не заказывали и не нуждались в них. Документ предусматривает новые санкции: должностные лица теперь рискуют заплатить от 50 тысяч до 150 тысяч рублей штрафа, юридические лица — от 200 тысяч до полумиллиона рублей.

Ранее действовавшие нормы предусматривали существенно меньшую финансовую ответственность — от двух до четырех тысяч рублей для физических лиц и от двадцати до сорока тысяч рублей для организаций.

Вчера Госдума приняла закон о жестких штрафах за навязывание услуг.

Ариана Ранцева