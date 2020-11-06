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В Татарстан дополнительная партия вакцины от COVID-19 прибудет в ноябре

14:29, 06.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстан дополнительная партия вакцины от COVID-19 прибудет в ноябре
Фото: minzdrav.gov.ru

В Татарстан прибыло 42 дозы вакцины «Спутник-V», все они попали в медучреждения. До конца ноября в республику поступят дополнительные партии, рассказал в программе «Интервью без галстука» гендиректор «Таттехмедфарма» Олег Акберов.

— До конца ноября мы ожидаем определенное количество вакцины, которое также распределим по лечебным учреждениям. Потому что дома ее колоть нельзя, только в процедурном кабинете. Нужно будет обращаться по месту жительства в поликлинику.

Акберов предположил, что эту вакцину сможет получить любой желающий по программе ОМС.

Также он сообщил, что цена на противовирусные препараты «Фавипиравир», рекомендованные для лечения коронавируса, не поднимется выше 7 тыс. рублей.

ОбществоМедицина Татарстан
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