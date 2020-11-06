Обследования Навального в России не выявили следов отравления

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В МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что исследования, проведенные после госпитализации оппозиционера Алексея Навального, не выявили у него следов отравления.

«Согласно заключениям экспертов, в (на) объектах, в том числе биоматериалах и одежде Навального, предметах, изъятых из гостиницы и кафе, расположенного в аэропорту г. Томска, представленных для исследования, отравляющих (наркотических, сильнодействующих и т.п.) веществ не обнаружено», — сообщается на сайте ведомства.

Окончательный диагноз врачей звучит как нарушение углеводного обмена и хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции. Клинические, амнестические и химико-токсикологические исследования диагноз «отравления» не подтвердили.

Ранее источники британской газеты The Guardian заявили, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального организовала вторая служба ФСБ. По данным издания, спецслужбы не хотели убивать Навального, их целью было вынудить оппозиционера уехать из России.

