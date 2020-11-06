В Кремле считают, что ситуация с коронавирусом требует дополнительных мер
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом требует дополнительных мер. При этом, это меры не связанные с локдауном.
Он отметил, что ситуация с распространением заболевания становится все тревожней, передает ТАСС.
«Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения», — сказал Песков.
Ранее в Кремле уже заявляли о «напряженной ситуации» с COVID-19 в России.
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