В Кремле считают, что ситуация с коронавирусом требует дополнительных мер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом требует дополнительных мер. При этом, это меры не связанные с локдауном.

Он отметил, что ситуация с распространением заболевания становится все тревожней, передает ТАСС.

«Это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения», — сказал Песков.

Ранее в Кремле уже заявляли о «напряженной ситуации» с COVID-19 в России.

